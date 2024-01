THE BUTTSHAKERS CINEMA LES LOBIS Blois, vendredi 29 mars 2024.

Depuis 10 ans, la formation lyonnaise, mene´e par la chanteuse ame´ricaine Ciara Thompson, propulse son funk abrupt et incendiaire sur les sce`nes europe´ennes. Pour son nouvel album Sweet Rewards, le combo a signe´ chez Underdog Records et enrichit son cocktail furieux de soul old school, rock garage et funk nerveux avec l’ajout de choeurs gospel, de cuivres, de cordes, de clavier a` nappes psyche´de´liques ou de slide-guitar. The Buttshakers livrera le 29 mars 2024, un live de haute vole´e, et envole´es soul / funk sur la scène des Lobis.

Tarif : 40.50 – 40.50 euros.

Début : 2024-03-29 à 21:00

Réservez votre billet ici

CINEMA LES LOBIS 12 avenue Maunoury 41000 Blois 41