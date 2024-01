SHTTL d’Avy WALTER un ciné-débat proposé par Europe Ensemble et Ciné’fil cinéma Les Lobis Blois, lundi 15 janvier 2024.

SHTTL d’Avy WALTER un ciné-débat proposé par Europe Ensemble et Ciné’fil Juin 1941, la vie d’un village juif (shtetl) polonais à la veille de l’invasion nazie Lundi 15 janvier, 20h30 cinéma Les Lobis tarif du cinéma, tarif réduit de 5,50 euros pour les adhérents Europe Ensemble et Ciné’fil

Début : 2024-01-15T20:30:00+01:00 – 2024-01-15T23:00:00+01:00

Le Film

SHTTL un film d’ADY WALTER (Ukraine / France, 2022, 1h52, VOSTF, Urban Distribution)

En juin 1941, à la veille de l’invasion nazie dans un shtetl, village juif en Ukraine soviétique, le retour d’un jeune homme, ancien prétendant, remet en question un mariage prévu et attise les querelles entre laïcs et religieux. Ady Walter raconte ainsi les dernières 24 heures d’un village avant sa destruction lors de l’opération Barbarossa. Réalisé en noir et blanc et parlé en langue yiddish, le film fait revivre une communauté et une culture, traversées de leurs contradictions religieuses et politiques, et fait ressentir la tragédie de leur disparition imminente, symbolisée dans le titre avec l’effacement du e, comme un discret hommage à Georges Perec. Film historique, le film n’en résonne pas moins avec l’actualité, puisque le tournage s’est achevé en 2022 en Ukraine au moment de l’agression russe et que sa sortie est percutée par les massacres du Hamas en Israël. JMG

L’intervenant

Thomas SHOPARD

Thomas Chopard est historien, maître de conférences à l’EHESS (CRH/EJ), spécialiste des Juifs d’Europe centrale et orientale et notamment de l’Ukraine. Ses recherches portent sur l’histoire des migrations juives et des persécutions antisémites au vingtième siècle, en particulier sur les pogroms et la Shoah.

cinéma Les Lobis 12, avenue Maunoury 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

