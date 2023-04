CINE-DEBAT : Italia, le Feu, la Cendre Cinéma LES LOBIS, 15 avril 2023, Blois.

CINE-DEBAT : Italia, le Feu, la Cendre Samedi 15 avril, 20h30 Cinéma LES LOBIS Tarif : 5 euros (adhérents Europe Ensemble, Dante Alighieri, Ciné’fil) ou 6,80 euros

Italia, Le Feu, La Cendre

Documentaire – Italie/France – 2021 – 94 min – couleurs /N&B avec la voix de Fanny Ardant,

Carlotta films, Prix Flat Parioli au Festival International du Film de Turin ; Toute la Mémoire du Monde (Cinémathèque Française)

Italia, Le Feu, La Cendre est un film entièrement composé d’images d’archives tournées en Italie entre 1896 et 1930, dont la plupart n’ont jamais été montées depuis leur sortie en salles, au début du XXe siècle. Conçu sous la forme d’un essai lyrique et onirique, ce documentaire est un voyage visionnaire et poétique dans les origines, le triomphe, la mort et le mythe du cinéma muet italien, de sa naissance jusqu’au parlant et sa chute dans le fascisme. Avec la naissance du peplum, ses premières stars, ses délires romantiques, décadents et symbolistes, ce cinéma a bénéficié d’une renommée internationale, dans toute l’Europe et jusqu’aux Amériques. C’est par les mots, lus par Fanny Ardant, de ceux qui ont créé ou découvert ces images (Pastrone, Bertini, Pirandello, Dali, Gramsci, etc.) qu’est narrée l’éclosion d’un art dédié au sublime, à la sophistication et à la mort.

Olivier BOHLER et Céline GAILLEURD (PHOTO)

Depuis plus de dix ans Olivier Bohler et Céline Gailleurd construisent une œuvre documentaire particulière et exigeante, tournée vers l’histoire du cinéma, ses liens avec les autres arts, et l’archive comme matière esthétique. Jean-Luc Godard, le désordre exposé (2012) et Edgar Morin, chronique d’un regard (2015) ont été deux films très remarqués. Récemment ils ont exploré la fiction avec deux courts métrages : Dramonasc (2017) et Harmony (2022). Olivier Bohler codirige par aileurs une société de production, Nocturnes production. Céline Gailleurd est maîtresse de conférences en histoire du cinéma à Paris 8 et vient de publier un ouvrage collectif Le Cinéma muet italien à la croisée des arts (Les Presses du réel, 2022).

Proposé par le Cinéma Les Lobis en partenariat avec Les Rendez-vous de l’histoire, l’association Europe Ensemble et l’Acfida (Dante Alighieri)

Cinéma LES LOBIS 12 avenue du Maréchal Maunoury 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « europe.ensemble@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@rdv-histoire.com »}, {« type »: « email », « value »: « les-lobis@cap-cine.fr »}]

2023-04-15T20:30:00+02:00 – 2023-04-15T23:00:00+02:00

