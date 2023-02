Programme de court-métrages de fiction où poésie et musique se mêlent cinema les Korrigans Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Programme de court-métrages de fiction où poésie et musique se mêlent cinema les Korrigans, 27 mars 2023, Guingamp.

Une sélection de courts métrages de fiction en langue bretonne cinema les Korrigans rue saint nicolas 22200 Guingamp Moulin des Salles Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne TERMAJI

23 mn / 2021 / VO Breton ST Français

Seveniñ / Réalisation : Avel Corre

Gant / Avec : Kaou Langoët, Manuella Flouriot

Produiñ / Production : TITA Productions

Quelque part entre l’ici et l’ailleurs, l’arrivée des termajis aux abords de la frontière réveille les préjugés du village voisin. Kaou et Anjela éprouvent ces délimitations de territoire et de cultures qui les séparent, autant qu’elles les rapprochent. Une balade chorégraphique de paysages et un regard poétique qui questionne l’altérité et l’altruisme … Anna Jaouen 21 mn / 2018 / VO Breton ST Français et français

Seveniñ / Réalisation : Maël Diraison

Gant / Avec : Aziliz Bourgès, Laors Skavenneg, Mélanie Giotto,Sarah Floch

Produiñ / Production : Kalanna Production Dans une région en profonde mutation économique et agricole, à l’aube du bouleversement libéral des mœurs, Anna Jaouen raconte l’histoire d’une course, d’une lutte pour la survie, d’une femme qui marche parce qu’elle n’a pas le choix. Parce que c’est marche ou crève et qu’elle ne veut pas crever. Ma zamm kroc’hen n’eo ket da werzhañ

4mn / 2022 / VO Breton ST Français

Seveniñ / Réalisation : Kaou Langoët, Miguel De Brito

Brezhoneg dibunet ha skrivet gant / Ecrit par : Bernez Tangi

Sonerezh dibar/ Musique Originale : Brendan Tangi

Gant / Avec : Bernez Tangi

Produiñ / Production : Morzhol Prod Un clip réalisé dans les Monts d’Arrée qui met en image le texte “Ma zamm Kroc’hen n’eo ket da werzhañ” ( Ma peau n’est pas à vendre), écrit et interprété par le poète breton Bernez Tangi.

2023-03-27T20:00:00+02:00

2023-03-27T21:30:00+02:00

