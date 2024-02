Cinéma « Les Inséparables » « La Fille de son père » Villefranche-du-Périgord, vendredi 23 février 2024.

Les Inséparables par les auteurs de Toy Story 14h30

La fille de son Père 20h30

Réalisé par Erwan Le Duc

Avec Nahuel Pérez Biscayart, Céleste Brunnquell, Maud Wyler, Mohammed Louridi, Mercedes Dassy

Durée 1h31. Genre Comédie dramatique, drame, comédie

Synopsis

Etienne a vingt ans à peine lorsqu’il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Etienne choisit de ne pas en faire un drame. Etienne et Rosa se construisent une vie heureuse. Seize ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu’il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, le passé ressurgit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-23

Salle des fêtes

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

