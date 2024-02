Cinéma « Les Inséparables » « 5 Hectares » Saint-Laurent-la-Vallée, vendredi 1 mars 2024.

Cinéma « Les Inséparables » « 5 Hectares » Saint-Laurent-la-Vallée Dordogne

« Les Inséparables » par les auteurs de Toy Story 14 h 30

« 5 Hectares » 20h30

Réalisé par Emilie Deleuze

Avec Lambert Wilson, Marina Hands, Laurent Poitrenaux, Lionel Dray, Anne-Lise Heimburger

Durée 1h34. Genre Comédie

Synopsis

Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck précipité dans la quête du Graal. Il lui faut un tracteur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-01

Salle des Fêtes

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

