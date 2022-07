Cinéma: « Les Immortelles »

Cinéma: « Les Immortelles », 3 août 2022, . Cinéma: « Les Immortelles »



2022-08-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-03 17 juin 2022 en salle / 0h 48min / Documentaire

De Pierrick Laurent, Léa Rossignol

Par Joël Vernet, Pierrick Laurent

Avec Marie-Louise Portal, Pascale Fournier, Annelise Baissat dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville