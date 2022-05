CINÉMA “LES FOLIES FERMIÈRES” Palavas-les-Flots, 22 juin 2022, Palavas-les-Flots.

CINÉMA “LES FOLIES FERMIÈRES” Palavas-les-Flots

2022-06-22 – 2022-06-22

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots

Mercredi 22 juin à 19h30

Vendredi 24 juin 17h30

Dimanche 26 juin à 19h30

Date de sortie : 11 mai 2022

Durée : 1h50

Genre : Comédie, Drame

De : Jean-Pierre Améris

Par : Jean-Pierre Améris, Murielle Magellan

Avec : Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier

D’après une fabuleuse histoire vraie.

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

+33 4 67 27 86 68

Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-05-09 par OT PALAVAS-LES-FLOTS