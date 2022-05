Cinéma : Les Folies Fermières Champdeniers, 16 juin 2022, Champdeniers.

Cinéma : Les Folies Fermières Champdeniers

2022-06-16 – 2022-06-16

Champdeniers Deux-Sèvres Champdeniers

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher Ses proches, sa mère et surtout son grand père, sont plus septiques. nRendez vous à la salle des Fêtes de Champdeniers.

+33 5 49 25 62 27

Cinéma

Champdeniers

dernière mise à jour : 2022-05-13 par CC Val de Gâtine