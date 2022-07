Cinéma: « Les folies fermières »

2022-07-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-13 11 mai 2022 en salle / 1h 49min / Comédie, Drame

De Jean-Pierre Améris

Par Jean-Pierre Améris, Murielle Magellan

Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier dernière mise à jour : 2022-07-01 par

