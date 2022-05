Cinéma : Les folies fermières

2022-06-27 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-27 Film comédie, Drame réalisée par Jean-Pierre Améris nAvec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier nDurée : 1h49 Synopsis : David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques. +33 5 62 39 00 54 dernière mise à jour : 2022-05-13 par

