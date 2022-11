Cinéma : Les Femmes du Square

2022-12-14 – 2022-12-14 Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers.

En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains.

Sous l'œil admiratif d'Arthur et avec l'aide d'Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice… Comédie réalisée par Julien Rambaldi avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker. Durée : 1H45.

