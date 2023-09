The Chase feat. Jay Six (N.Y. city) [cinéma + showcase] Cinema les Ecrans Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

SAINT LÉONARD DE NOBLAT The Chase feat. Jay Six (N.Y. city) [cinéma + showcase] Cinema les Ecrans Saint-Léonard-de-Noblat, 16 octobre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat. The Chase feat. Jay Six (N.Y. city) [cinéma + showcase] Lundi 16 octobre, 20h00 Cinema les Ecrans 6€ The Chase

durée : 52 minutes – VOST – Avant première / Inédit – Genre : documentaire

Réalisé par : Théo Brocard – Distribution : Fédération Hiero Limoges L’histoire de Jay Six, rappeur new yorkais basé à Long Island, essayant de vivre de son art dans la capitale internationale du hip-hop. Melant succès, drame, mélodies et rap, Jay nous parle de la vie d’un artiste pret à tout pour réussir dans un monde où tous les coups sont permis. Autour du film : showcase du rappeur Jay Six et reconcontre animée par Beaub Fm avec le réalisateur Théo Brocard, jeune cinéaste originaire du Sablard à Limoges accompagnée de son équipe. Lauréat du San Francisco Arthouse Short Festival

Diffusion dans le cadre des 8ème Rencontres Cinématographiques de Limoges. Cinema les Ecrans place denis dussoubs limoges France Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandecran.fr/limoges-centre/film/590464 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T20:00:00+02:00 – 2023-10-16T22:00:00+02:00

2023-10-16T20:00:00+02:00 – 2023-10-16T22:00:00+02:00 rap hiphop ©Theo Brocard Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, SAINT LÉONARD DE NOBLAT Autres Lieu Cinema les Ecrans Adresse place denis dussoubs limoges France Ville Saint-Léonard-de-Noblat Departement Haute-Vienne Lieu Ville Cinema les Ecrans Saint-Léonard-de-Noblat latitude longitude 45.836889;1.489372

Cinema les Ecrans Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard-de-noblat/