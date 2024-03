Cinéma « Les Échappées » Festival Sous les paupières des femmes Cinéma La Bobine Quimperlé, dimanche 17 mars 2024.

Cinéma « Les Échappées » Festival Sous les paupières des femmes Cinéma La Bobine Quimperlé Finistère

Printemps 2021, à travers un voyage à vélo initiatique de 3000km, Louise Roussel et Océane Le Pape sont parties rencontrer plus de 200 femmes de toutes les sphères du vélo. Alors que les femmes sont ultra minoritaires, ces échappées roulent, luttent, voyagent et travaillent pour changer le monde du vélo, leurs vies et les existences de celles qu’elles inspirent.

En présence des deux co-réalisatrices Louise Roussel et Océane Le Pape. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 20:30:00

fin : 2024-03-17

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

L’événement Cinéma « Les Échappées » Festival Sous les paupières des femmes Quimperlé a été mis à jour le 2024-02-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS