Cinéma « Les Croods 2 » Saint-Lary-Soulan, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Lary-Soulan.

Cinéma « Les Croods 2 » 2021-07-10 17:00:00 – 2021-07-10 SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

A partir de 6ans Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé. Les Croods prennent rapidement conscience que s’ils n’évoluent pas… ils appartiendront à l’Histoire.

TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00

1h38min / Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Chris Sanders, Kirk De Micco Par Kirk De Micco, Chris Sanders

Avec Kev Adams, Bérengère Krief, Nicolas Cage

+33 5 62 39 50 81

