Cinéma – Les Croods 2 La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21, 4 novembre 2021, Lussac-les-Châteaux.

Cinéma – Les Croods 2

La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21, le jeudi 4 novembre à 14:00

A partir de 6 ans / 1h 36min / Animation, Aventure, Famille, Comédie / Tarifs : 6 € et 4,50 € (adhérents MJC et – de 16 ans). Protocole sanitaire appliqué. De Joel Crawford

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.

La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne



