Cinéma Les Colons CAPVERN LES BAINS Capvern, lundi 18 mars 2024.

Cinéma Les Colons CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Drame réalisé par Felipe Gálvez Haberle

Avec Mark Stanley, Camilo Arancibia, Benjamin Westfall

Durée 1h40

Terre de Feu, République du Chili, 1901. Un territoire immense, fertile, que l’aristocratie blanche cherche à civiliser . Trois cavaliers sont engagés par un riche propriétaire terrien, José Menendez, pour déposséder les populations autochtones de leurs terres et ouvrir une route vers l’Atlantique. Sous les ordres du lieutenant MacLennan, un soldat britannique, et d’un mercenaire américain, le jeune métis chilien, Segundo, découvre le prix de la construction d’une jeune nation, celui du sang et du mensonge. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 20:30:00

fin : 2024-03-18

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

