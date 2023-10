MATINÉE PARENTALITÉ Cinéma Les Colonnes Blanquefort, 25 novembre 2023, Blanquefort.

MATINÉE PARENTALITÉ Samedi 25 novembre, 09h00 Cinéma Les Colonnes Gratuit sur inscription. De 9h à 10h30 pour les 0-3 ans et de 10h30 à 12h30 pour les 3-6 ans

La Foudre prend racine est une association d’éducation populaire politique féministe et queer. L’atelier des 0-3 ans se compose d’un temps d’échanges autour du consentement et de réflexions autour des stéréotypes et rôles de genre et comment les défaire. L’atelier des 3-6 ans invite à travailler sur la diversité des familles. Discussion avec les adultes et lectures pour les enfants et atelier créatif.

Organisé par le Service culture et pratiques artistiques de la mairie de Blanquefort et la médiathèque, en partenariat avec La Foudre prend racine.

Cinéma Les Colonnes 4 rue du Docteur Castéra, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

