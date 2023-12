CITY GIRL :: EXPÉRIENCE SONORE VIVANTE & SPATIALISÉE Cinéma Les Cinéastes Le Mans, 25 janvier 2024, Le Mans.

Ciné-concert de Thomas Belhom autour du film muet de Murnau.

Compositeur et musicien, Thomas BELHOM, a collaboré à de nombreux groupes en tant que batteur-percussionniste (Amor Belhom Duo, Calexico, Tindersticks). Dans ses 10 albums solo, il y chante et joue aussi de la guitare, du piano, de l’accordéon ; la plupart édité sur le label “Ici D’ailleurs » (Matt Elliott, Chapelier fou..). Il développe en parallèle un intérêt pour les projets mélangeant sound-design et composition musicale, comme avec l’artiste circassien Johann Le Guillerm, en diffusion 5.1 sous chapiteau. Différentes collaborations musicales au cinéma également avec Tindersticks, pour plusieurs films de Claire Denis ou des habillages sonores d’exposition comme pour le Musée de la Guerre à Ypres en Belgique.

Ce nouveau projet sonore & musicale autour du film “CITY GIRL” de Murnau convoque le talent de 2 autres musiciens : Pelin Basar, flûtiste turque (Ney) installée dans la sarthe, et le saxophoniste Cédric Thimon. Ici, les sons sur le film muet recréés par Thomas Belhom sont diffusés en format 7.1 pour une expérience de spatialisation au cinéma, tandis que la musique est jouée frontalement en direct.

« City Girl » est un film rare au cinéma car sa diffusion en 1929 se situait à l’arrivée du parlant et la Paramount avait transformé le film en rajoutant des dialogues sonores que Murnau exécrait, il n’a jamais reconnu la paternité de la version diffusé à l’époque et a même rompu son contrat à Hollywood. Il est mort deux ans plus tard, mais a finalisé sa version, celle qui sera projetée aux Cinéastes, une version muette et dont le montage est différent. La version parlante de 1929 a disparu par la suite, la bobine ayant été perdue. Il ne reste donc que celle-ci : le dernier film de Murnau.

