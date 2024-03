CINÉMA LES CHATS PERSANS Montpellier, mercredi 24 avril 2024.

CINÉMA LES CHATS PERSANS Montpellier Hérault

Un film de Bahman Ghobadi, en version originale sous-titrée

A leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme musiciens décident de monter un groupe. Ils parcourent Téhéran à la rencontre d’autres musiciens underground et tentent de les convaincre de quitter l’Iran. N’ayant aucune chance de se produire à Téhéran, ils rêvent de sortir de la clandestinité et de jouer en Europe. Mais que faire sans argent et sans passeport …

Un film de Bahman Ghobadi, durée 1h41

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 1h avant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:00:00

fin : 2024-04-24

Médiathèque

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

L’événement CINÉMA LES CHATS PERSANS Montpellier a été mis à jour le 2024-03-14 par PIERRESVIVES