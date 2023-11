PÉRIL EN LA DEMEURE / Ciné-rencontre avec CHRISTOPHE MALAVOY au cinéma LES CARMES Cinéma Les Carmes Orléans, 23 novembre 2023, Orléans.

PÉRIL EN LA DEMEURE

Genre : Drame

Durée : 1h40

Réalisé par Michel Deville

Avec Anémone, Richard Bohringer, Nicole Garcia, Christophe Malavoy, Michel Piccoli…

Premier grand succès public et critique de Michel Deville à l’esthétique soignée. Sur une envoûtante bande originale réunissant Brahms, Schubert et Granados, retrouvez Christophe Malavoy au cœur d’un polar sensuel où marivaudage et jeux de pouvoir sont au diapason.

Engagé pour dispenser des cours particuliers à une jeune fille, un naïf professeur de guitare devient le jouet d’une machination… Qui ment ? Qui manipule qui ?

Graham, le mari trompé (Michel Piccoli) ? Edwige, la voisine voyeuse (Anémone) ? Daniel Forest, le compatissant tueur à gages (Richard Bohringer) ?…

Projection en regard avec le spectacle LA LEGENDE DU SAINT BUVEUR de Joseph Roth, du 16 au 26 novembre au CADO, théâtre d’Orléans. Adaptation, mise en scène et interprétation Christophe Malavoy. Renseignements : https://www.cado-orleans.fr/saison-2023-2024/

Renseignements et réservations auprès du cinéma Les Carmes :

02 38 62 94 79

https://www.cinemalescarmes.com/evenement/2112280-p-ril-en-la-demeure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

