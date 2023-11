Rwanda, les collines parlent / projection de documentaire Cinéma Les Carmes Orléans, 8 novembre 2023, Orléans.

Rwanda, les collines parlent / projection de documentaire Mercredi 8 novembre, 19h30 Cinéma Les Carmes Tarifs du cinéma

Dans le cadre de la 24e édition du Mois du doc, en partenariat avec la Médiathèque d’Orléans, le CERCIL a choisi le documentaire écrit et réalisé par Bernard Bellefroid pour illustrer le thème annuel «prendre la parole».

En présence d’Espérance Patureau, présidente de la cellule d’Ibuka-France de Chalette-sur-Loing

Réalisé en 2005, onze ans après le génocide, ce film accompagne survivants et bourreaux avant et après les premiers procès populaires Gacaca où ils se retrouvent face à face. Il y a Obede, accusé d’avoir tué des enfants et dont la demande de pardon n’est qu’une stratégie cynique pour être libéré. Il y a Gahutu, qui n’a «aucun remords» et qui, face à ses juges, parlent toujours de «serpents» pour parler de ceux qu’on exterminait. Enfin il y a François, obligé de tuer son propre frère pour pouvoir survivre et qui tente aujourd’hui de se réconcilier avec sa belle-sœur. À travers ces trois histoires, le film tisse un portrait d’une société en guerre contre l’idéologie toujours présente du génocide.

Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T19:30:00+01:00 – 2023-11-08T21:00:00+01:00

