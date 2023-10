Projection avec présentation : Au revoir les enfants de Louis Malle Cinéma Les Carmes Orléans, 22 octobre 2023, Orléans.

En 1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Jean, un nouveau venu, fier et secret. Julien et Jean se prennent peu à peu en amitié. Cependant, ce lien ne pourra jamais s’épanouir. La Gestapo débarque un jour au collège et arrête le Père Jean et les trois enfants juifs qu’il avait cachés parmi ses petits catholiques.

« Pudeur et probité. Des vieux mots sans doute, mais nécessaires pour définir la beauté sans scories d’un récit tendre comme l’amitié et implacable comme l’Histoire, son honnêteté, sa fidélité à la vérité revisitée, sa capacité à aller au plus près des visages inédits, des regards où tout se lit. (…) Louis Malle n’a pas trahi: ni sa mémoire ni son ami.»

Le Monde

Présentation et discussion menée par Pauline Lediset, scénariste et professeur de cinéma

Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

