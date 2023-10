Projection en avant-première du nouveau film de Wim Wenders Cinéma Les Carmes Orléans, 16 octobre 2023, Orléans.

Projection en avant-première du nouveau film de Wim Wenders Lundi 16 octobre, 19h30 Cinéma Les Carmes Tarif et réservation avec le cinéma Les Carmes

Présenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes, ANSELM est une expérience cinématographique unique qui éclaire l’œuvre d’un artiste et révèle son parcours de vie, ses inspirations, son processus créatif, et sa fascination pour le mythe et l’histoire. Le passé et le présent s’entrelacent pour brouiller la frontière entre film et peinture, permettant de s’immerger complètement dans le monde de l’un des plus grands artistes contemporains, Anselm Kiefer.

Pour l’occasion, profitez d’un billet couplé : pour une place de cinéma achetée, une visite commentée tarif réduit à 2 € au Frac

Projection lundi 16 octobre à 19 h 30 au cinéma Les Carmes

En partenariat avec Les Films du Losange

Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-10-16T19:30:00+02:00 – 2023-10-16T21:00:00+02:00

