Orléans

CINÉ RENCONTRE Cinéma Les Carmes, 26 janvier 2023, Orléans. CINÉ RENCONTRE Jeudi 26 janvier, 19h30 Cinéma Les Carmes

Tarif plein : 8€ / Moins de 26 ans : 5,50 €

Ciné-Rencontre avec SAMUEL BENCHETRIT Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.cinemalescarmes.com/evenement/2055874-cette-musique-ne-joue-pour-personne »}, {« link »: « https://www.cado-orleans.fr/saison-2022-2023/ »}] CINÉ-RENCONTRE AVEC SAMUEL BENCHETRIT En partenariat avec le CADO

Séance spéciale en lien avec le spectacle : *MAMAN**

Pièce de Samuel Benchetrit, mise en scène de l’auteur avec Vanessa Paradis, Samuel Benchetrit, Simon Thomas, Gabor Rassov.

Proposé par le CADO au théâtre d’Orléans

du 19 au 29 janvier 2023

_______________________________________________________ Projection au cinéma Les Carmes :

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE

_Rendez-vous : jeudi 26 janvier à 19h30

« Dans le Nord de la France, alors que sa femme Katia est comme hypnotisée par l’écran devant lequel elle passe ses journées, Jeff s’éprend de Roxanne, une caissière. Il lui déclare sa flamme par le biais de Neptune, un de ses hommes de main. Jeff charge par ailleurs Jacky de réclamer ses dettes à un mauvais payeur. Mais ce dernier a été tué d’une gifle assénée par sa femme Suzanne, une actrice bègue qui fait découvrir l’univers du théâtre à Jacky. Quant à Jésus et Poussin, ils intimident les condisciples de Jessica, la fille de Jeff, afin qu’ils viennent à une fête qu’elle organise. Samuel Benchetrit réunit un casting quatre étoiles pour une fable décalée où des voyous sont attendris par l’amour ou l’art. » Un film de Samuel Benchetrit / avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis / 1h 47min / Comédie, Romance – France, Belgique / 2021 Le film :

https://www.cinemalescarmes.com/evenement/2055874-cette-musique-ne-joue-pour-personne Le spectacle : https://www.cado-orleans.fr/saison-2022-2023/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T19:30:00+01:00

2023-01-26T22:00:00+01:00

