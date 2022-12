Sports divers – Cavalières Cinéma Les Carmes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Sports divers – Cavalières Cinéma Les Carmes, 10 janvier 2023, Orléans. Sports divers – Cavalières Mardi 10 janvier 2023, 19h30 Cinéma Les Carmes

Entrée cinéma : 8€

Pour ce premier cycle de l’année, de janvier à février, Cent Soleils vous propose de porter un regard nouveau sur le sport et ceux qui le pratiquent. handicap moteur mi Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Mardi 10 janvier Cavalières de Charlie Rojo France | 2021 |105 minutes | DV-PAL |

Au cinéma Les Carmes à 19h30

En présence du réalisateur Résumé : D’abord le monde d’avant le monde. Puis le cheval. Plus tard, les peintures dans les grottes. Plus tard encore, bien plus tard, le mouvement. Figé. Décomposé. Au sel d’argent. Marey. Muybridge. La naissance du cinéma. Aujourd’hui, des jeunes femmes, des lycéennes qui passent le bac « cheval ». Comme un appel. Comme un rappel. Celui des grottes. A quoi rêvent donc ces apprenties-cavalières ? Filmer les liens qu’elles tissent avec l’animal, elles qui ont le cheval chevillé au corps. Filmer cette rencontre.Sans le savoir, peut-être prolongent-elles un certain rapport au monde et au sauvage, à quelque chose qu’on tenait pour disparu.

