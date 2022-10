To be or not to be d’Ernst Lubitsch Cinéma Les Carmes, 20 décembre 2022, Orléans.

To be or not to be d’Ernst Lubitsch Mardi 20 décembre, 19h30 Cinéma Les Carmes

billetterie du cinéma les carmes

Un des grands chefs d’ouvre de l’hisoire du cinéma !

Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Varsovie, 1939. Une troupe de comédiens prépare la pièce antinazie Gestapo, mettant en scène Hitler. Parmi les comédiens, un couple, Maria et Joseph Tura, mari jaloux et comédien susceptible. Lorsque la guerre éclate, la représentation de cette pièce ayant été interdite, il ne reste plus à la troupe qu’une possibilité : reprendre Hamlet. Joseph Tura déclame le fameux monologue « To be or not to be » (« Être ou ne pas être » ) pendant que sa femme, Maria, reçoit dans sa loge l’officier Sobenski qui est amoureux d’elle. Pour fuir vers l’Angleterre, les comédiens vont devoir mener un double jeu, se fondre dans la peau de personnages et même, dans celle du Fürher.

Après avoir grandi et travaillé dans le magasin de son père, un tailleur juif, Ernst Lubitsch débute une carrière de comédien, d’abord au théâtre en 1906 puis au cinéma en 1913. Il passe à la mise en scène l’année suivante.

Maître de la comédie sophistiquée, Ernst Lubitsch s’essaie aux superproductions historiques (Carmen et Madame Dubarry) et signe La Princesse aux huîtres (1919), un chef d’œuvre satirique. Auteur de mises en scènes somptueuses, familier de tous les genres, Ernst Lubitsch séduit définitivement Hollywood et entame une carrière hollywoodienne dès 1923 : Comédiennes, Parade d’amour, La Veuve joyeuse, Haute Pègre, Ninotchka avec Greta Garbo, The Shop around the corner, To be or not to be ou encore La Folle ingénue. En 1947, Lubitsch décède brutalement au milieu de sa dernière comédie musicale, The Lady in Ermine.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T19:30:00+01:00

2022-12-20T21:30:00+01:00