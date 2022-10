Le Maestro, pour que vive la musique des camps Cinéma Les Carmes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le Maestro, pour que vive la musique des camps
Mercredi 16 novembre, 19h30
Cinéma Les Carmes

Dans le cadre du Mois du documentaire, le Cercil propose ce documentaire passionnant d'Alexandre Valenti.

Pianiste et compositeur hors norme, Francesco Lotoro, surnommé le Maestro, vit à Barletta, dans le sud de l'Italie. Épaulé par son épouse et entouré de son « Orchestre de musique concentrationnaire », il redonne voix aux musiciens oubliés. Pas n'importe lesquels : ceux qui furent déportés, emprisonnés, et qui moururent dans les camps nazis. Avec plus de 4000 partitions déjà retrouvées en plus de 20 ans de recherches, il veut faire vivre cette musique écrite là où la création artistique était acte de résistance, là où la mort était la compagne de chaque jour, là où la vie ne tenait qu'à un fil.

