Tarif plein : 8€ / Moins de 26 ans : 5,50 € / Moins de 14 ans : 4 € à toutes les séances / Plus de 60 ans / Demandeurs d’emploi (sur justificatif) : 6,90 € du lundi au vendredi jusqu’à 17h, sauf jours fériés

Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

à voir à partir de 10 ans !

Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d’une curiosité sans limites. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une étrange maison, n’ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien… mais où tout est différent. Dans cet Autre Monde, chaque chose lui paraît plus belle, plus colorée et plus attrayante. Son Autre Mère est pleinement disponible, son Autre Père prend la peine de lui mitonner des plats exquis, et même le Chat, si hautain dans la Vraie vie, daigne s’entretenir avec elle. Coraline est bien tentée d’élire domicile dans ce Monde merveilleux, qui répond à toutes ses attentes. Mais le rêve va très vite tourner au cauchemar. Prisonnière de l’Autre Mère, Coraline va devoir déployer des trésors de bravoure, d’imagination et de ténacité pour rentrer chez elle et sauver sa Vraie famille…

De Henry Selick (réalisateur de L’étrange Noël de Mr Jack).

1h40 / Animation, Fantastique, Famille / VOSTFR

« Une splendeur du cinéma d’animation, au style qu’on pourrait qualifier de gothique acidulé. » L’Humanité

« Henry Selick a réussi à donner une atmosphère étrange et frissonnante à l’histoire. » Libération

SECRETS DE TOURNAGE

Un tournage très long !

Le tournage de Coraline a duré plus de 18 mois à l »issue de deux années de préproduction.

De nombreux décors

Pour le tournage de Coraline, la production a occupé 52 plateaux et employa 130 décors fabriqués et peints à la main. Certains décors figuraient dans les deux mondes, avec un minimum de transformations. Les deux mondes diffèrent par leur accessoires, par la couleur du papier peint ou par certains paysages, mais tout en conservant les similitudes de bases. D’autres décors n’apparaissent que dans un seul monde, comme par exemple le Cirque aux Souris. D’ailleurs, l’animation de cette séquence, où évoluent simultanément 61 « souris souteuses », prit à elle seule 66 jours de tournage.

Des décors originaux !

Les lys du jardin sont des dés à coudre en silicone, retournés et peints à la main. La neige a été fabriquée à l’aide de colle forte et de levure boulanger. Le centre des fleurs du jardin fantastique est fait de balles de ping-pong. Les fleurs de cerisiers sont des grains de popcorn cuits, puis teintés à la mains.



