AVANT-PREMIERE Cinéma Les Carmes, 29 octobre 2022, Orléans.

AVANT-PREMIERE Samedi 29 octobre, 18h00 Cinéma Les Carmes

Tarif moins de 14 ans : 4 € / Moins de 26 ans : 5,50 € / Tarif plein : 8€

Séance jeune

Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

AVANT-PREMIERE JEUNE

COMEDY QUEEN

à voir dès 12 ans

// Séance + Apéro des ados //

Rendez-vous après le film :)

« Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir… Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle décide de devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père ! »

Adaptation du roman jeunesse de Jenny Jägerfeld, La Reine de la comédie (Les éditions de La Martinière, 2019

Ours de Cristal • 72e Festival de Berlin section Generation // Sélection Cannes Écrans Juniors 2022

___________________________________________________________________

Pourquoi voir Comedy Queen avec votre ado ?

COMEDY QUEEN, c’est la promesse d’un beau et bouleversant moment de cinéma, qui vous fera passer du rire aux larmes. C’est aussi la découverte du parcours initiatique d’un personnage féminin fort et déterminé et l’occasion d’aborder certains sujets, comme la résilience, et le pouvoir des mots.

COMEDY QUEEN dresse le portrait lumineux d’une jeune fille de 13 ans, qui, suite à un drame, va soudainement basculer dans l’adolescence et choisir de prendre en main son destin. Si le contexte de départ peut paraitre un peu délicat, le film n’en reste pas moins drôle et tendre, porteur d’un message optimiste. Il prend à bras le corps ce sujet – se construire avec l’absence d’un parent -, et le traite avec beaucoup d’humour et de justesse.

Trouver l’équilibre entre drame et comédie est toujours un pari risqué, ici largement réussi. Le personnage de Sasha, la jeune héroïne de ce film, porte avec grâce et énergie, toute l’histoire. Encouragée par un entourage bienveillant (amie, père, oncle, grand-mère), et fidèle à la discipline « de survie » qu’elle s’est fixée, elle va se construire la plus belle des armes de défense : faire rire ! Et à travers les mots qui font rire, indirectement se raconter, exprimer sa peine et ses joies, pour mieux grandir et se construire. Pour la jeune fille, les mots, le rire, deviennent facteur de résilience.

De Sanna Lenken avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud // 1h33min / Comédie, Drame / Suède / VOSTFR

——————————————-

Rendez-vous :

Samedi 29 octobre à 18h

Cinéma Les Carmes ?

——————————————-



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T18:00:00+02:00

2022-10-29T19:40:00+02:00