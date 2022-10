Avant-première Rencontre Cinéma Les Carmes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Avant-première Rencontre
Dimanche 16 octobre, 16h00
Cinéma Les Carmes

8€ Tarif plein / 5€50 moins de 26 ans

REPRISE EN MAIN en présence du réalisateur Gilles Perret Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire AVANT-PREMIÈRE // REPRISE EN MAIN // en présence du réalisateur Gilles Perret Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers ! Un film de Gilles Perret Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel 1h47 – Comédie dramatique – France ——————————————-

Dimanche 16 octobre à 16h

