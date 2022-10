Avant première : le Pharaon, le Sauvage et la Princesse Cinéma Les Carmes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Avant première : le Pharaon, le Sauvage et la Princesse Cinéma Les Carmes, 16 octobre 2022, Orléans. Avant première : le Pharaon, le Sauvage et la Princesse Dimanche 16 octobre, 15h30 Cinéma Les Carmes

Tarifs plein 8€ – Moins de 26 ans 5,50€ – Moins de 14 ans 4€

AVANT-PREMIÈRE JEUNE PUBLIC DU FILM LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE Cinéma Les Carmes 7 rue des Carmes 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire AVANT-PREMIÈRE // LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE // de Michel Ocelot ——————————————-

Rendez-vous :

Dimanche 16 octobre à 15h30

au Cinéma Les Carmes

——————————————- à voir dès 6 ans !

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur. Par le réalisateur de Dilili à Paris,Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar…

Animation / France / 1h23

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T15:30:00+02:00

2022-10-16T16:50:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Cinéma Les Carmes Adresse 7 rue des Carmes 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Cinéma Les Carmes Orléans Departement Loiret

Cinéma Les Carmes Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Avant première : le Pharaon, le Sauvage et la Princesse Cinéma Les Carmes 2022-10-16 was last modified: by Avant première : le Pharaon, le Sauvage et la Princesse Cinéma Les Carmes Cinéma Les Carmes 16 octobre 2022 Cinéma Les Carmes Orléans orléans

Orléans Loiret