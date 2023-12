LES BRONZÉS FONT DU SKI CINEMA LES CAPUCINS Cazères Catégories d’Évènement: Cazères

Haute-Garonne LES BRONZÉS FONT DU SKI CINEMA LES CAPUCINS Cazères, 6 janvier 2024, Cazères. Cazères Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 21:00:00

fin : 2024-01-06 Le grand classique de l’hiver, venez voir avec nous Les Bronzés font du ski !.

Le grand classique de l’hiver, venez voir avec nous Les Bronzés font du ski !

De Patrice Leconte | France | 1979 | Int : Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier… | 1h30 Après le Club méditerranée, la joyeuse troupe d’amis (plus connu sous le nom Des Bronzés) se retrouvent aux sports d’hiver. Ils vivront encore d’autres problèmes sentimentaux, et mésaventures. L’équipe ira même se perdre en montagne .

CINEMA LES CAPUCINS Rue des Capucins

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Cazères, Haute-Garonne Autres Code postal 31220 Lieu CINEMA LES CAPUCINS Adresse CINEMA LES CAPUCINS Rue des Capucins Ville Cazères Departement Haute-Garonne Lieu Ville CINEMA LES CAPUCINS Cazères Latitude 43.2031922 Longitude 1.083717 latitude longitude 43.2031922;1.083717

CINEMA LES CAPUCINS Cazères Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cazeres/