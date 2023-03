Cinéma: Les Cadors salle de cinéma Saint-Paulien Saint-Paulien Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien

Cinéma: Les Cadors salle de cinéma, 7 mars 2023, Saint-Paulien Saint-Paulien. Cinéma: Les Cadors Le Chomeil salle de cinéma Saint-Paulien Haute-Loire salle de cinéma Le Chomeil

2023-03-07 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-07

salle de cinéma Le Chomeil

Saint-Paulien

Haute-Loire Saint-Paulien 11 janvier 2023 en salle / 1h 25min / Comédie dramatique

De Julien Guetta

Par Jean-Paul Rouve, Julien Guetta

Avec Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve, Michel Blanc cinevasion43@gmail.com http://cinevasion43.wixsite.com/site salle de cinéma Le Chomeil Saint-Paulien

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Autres Lieu Saint-Paulien Adresse Saint-Paulien Haute-Loire salle de cinéma Le Chomeil Ville Saint-Paulien Saint-Paulien Departement Haute-Loire Lieu Ville salle de cinéma Le Chomeil Saint-Paulien

Cinéma: Les Cadors salle de cinéma 2023-03-07 was last modified: by Cinéma: Les Cadors salle de cinéma Saint-Paulien 7 mars 2023 Haute-Loire Le Chomeil salle de cinéma Saint-Paulien Haute-Loire Saint-Paulien salle de cinéma Saint-Paulien

Saint-Paulien Saint-Paulien Haute-Loire