Rosières Rosières Haute-Loire, Rosières Cinéma : Les Bodin’s en Thaïlande Rosières Rosières Catégories d’évènement: Haute-Loire

Rosières

Cinéma : Les Bodin’s en Thaïlande Rosières, 19 décembre 2021, Rosières. Cinéma : Les Bodin’s en Thaïlande Cinéma « Le Grenier » 1er étage Rosières

2021-12-19 15:30:00 15:30:00 – 2021-12-19 Cinéma « Le Grenier » 1er étage

Rosières Haute-Loire Rosières Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Cinéma « Le Grenier » 1er étage Rosières

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Rosières Autres Lieu Rosières Adresse Cinéma "Le Grenier" 1er étage Ville Rosières lieuville Cinéma "Le Grenier" 1er étage Rosières