Cinéma – Les Bad Guys

Cinéma – Les Bad Guys, 21 mai 2022, . Cinéma – Les Bad Guys

2022-05-21 17:30:00 – 2022-05-21 19:00:00 4.2 4.2 EUR Séance de cinéma proposée par le dispositif Écran Mobile. Film : Les Bad Guys. Film d’animation. Comédie à partir de 6 ans. Cette comédie Dreamworks met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. Séance de cinéma proposée par le dispositif Écran Mobile. Film : Les Bad Guys. Film d’animation. Comédie à partir de 6 ans. Cette comédie Dreamworks met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville