Tarif unique : 4 €

Séance unique en présence de la réalisatrice et de M. Alain PARMENTIER, policier et protagoniste du film – Jeudi 24 novembre 2022 // 20 h 30 Cinéma Les Arts 2, rue des Verdiers 76290 Montivilliers Belle Étoile Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.havredecinema.fr/ »}] COUR D’HONNEUR – COMING OUT DANS LA POLICE

Un film de Cécile PATINGRE

France / 2019

52 min / Documentaire « Ils sont policiers, ils sont homosexuels. Comment assumer son orientation sexuelle au sein d’une institution peu réputée pour son environnement gay friendly ? Le film part à la rencontre de policiers qui témoignent de leurs parcours. » Séance-débat en présence de la réalisatrice, Mme Cécile PATINGRE, et de M. Alain PARMENTIER, officier de Police, vice-président de FLAG! (Association LGBT+ des agents des ministères de l’Intérieur et de la Justice, Pompiers, Policiers municipaux et ses alliés) et président de l’EGPA (European LGBT Police Association), qui regroupe 18 associations de policiers LGBT à travers l’Europe. Proposée par MAILLAH et HAVRE DE CINÉMA.

