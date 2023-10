Soirée ciné-débat : La maison de Marcel, une aventure ardéchoise Cinéma Les Arts Cluny, 13 octobre 2023, Cluny.

Ciné-débat : La maison de Marcel, une aventure ardéchoise.

Documentaire français de Jean-Louis Vey (53 mn, 2020).

Un hameau en haute Ardèche… Un site classé du XIe siècle… Une maison paysanne à restaurer… Une nouvelle activité à implanter… Les Amis de Veyrines vous font vivre l’histoire d’un site exceptionnel et leur projet de renaissance d’une activité et d’une animation locale. Projection suivie d’un débat avec Virginie Juteau, architecte-conseil au CAUE71.

En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus, le CAUE 71 et la ville de Cluny. Séance gratuite

Cinéma Les Arts Cluny place du marché Cluny 71250 Les Platanes Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 85 59 05 71 http://www.lesartscluny.fr/cinema/ Cinéma municipal de Cluny doté de 289 places Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

