Festival de cinéma Projection Transition Cinéma Les 7 parnassiens Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Festival de cinéma Projection Transition 17 – 19 novembre Cinéma Les 7 parnassiens plein tarif 12 €, tarif réduit 9 €. Certaines séances gratuites.

Projection Transition est le festival de ciné-débat consacré à la transition écologique et organisé par The Shifters, l’association de bénévoles du Shift Project. Il revient du 17 au 19 novembre 2023 dans 4 villes : Paris, Angers, Lyon et Toulouse.». À travers films et débats, les festivaliers sont invités à comprendre, agir et imaginer la société de demain.

Cinéma Les 7 parnassiens 98, Boulevard du Montparnasse 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://projectiontransition.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T16:00:00+01:00

2023-11-19T17:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

cinema paris