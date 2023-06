Projection « Cro Man » + démo de foot freestyle Cinéma Les 7 Parnassiens Paris, 28 juin 2023, Paris.

Projection « Cro Man » + démo de foot freestyle Mercredi 28 juin, 15h30 Cinéma Les 7 Parnassiens Séance gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Film sur le FOOT

Cro Man de Nick Park

Grande-Bretagne, 2018, 1h30, animation (version française)

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

À PARTIR DE 6 ANS

+ rencontre et démo de foot freestyle

Cinéma Les 7 Parnassiens 98 boulevard du Montparnasse 75014 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T15:30:00+02:00 – 2023-06-28T17:00:00+02:00

