ÉCU – The European Independent Film Festival 2023 Cinéma Les 7 Parnassiens, 14 avril 2023, Paris.

ÉCU – The European Independent Film Festival 2023 14 – 16 avril Cinéma Les 7 Parnassiens Sur inscription, tarif spécial appliqué

If you enjoy quality cinema, a nice ambiance and drinking a glass of wine with actors and directors from the independent cinema industry, ÉCU is the event made for you.

Since 2006 ÉCU has been Europe’s premier arena for independent filmmakers to screen their films to international audiences, to network with industry professionals and exchange ideas with other indie filmmakers. All taking place in an environment that fosters creativity and immense amounts of fun.

Our 18th edition will proudly screened screen around 60 films from more than 20 different countries on the 14th, 15th, and 16th of April 2022 in Paris, France at the cinema Les 7 Parnassiens, in Paris.

A three day event in which you can enjoy live music, and films all day long. Don’t forget to participate in the workshops, learning from la créme de la créme of the industry and get to ask all the things your heart desires at the Q&As with the Official Selection Directors at the end of each session.

And at the end of the day, be invited to the VIP after parties, the perfect opportunity to broaden your network, meet VIP guest like actors and independent filmmakers.

It’s the 2023 event you can’t miss.

_____________________

Si vous aimez le cinéma de qualité, une ambiance agréable et boire un verre de vin avec des acteurs et des réalisateurs de l’industrie du cinéma indépendant, ÉCU est l’événement fait pour vous.

Depuis 2006, ÉCU est le premier événement européen permettant aux cinéastes indépendants de présenter leurs films à un public international, de rencontrer des professionnels de l’industrie et d’échanger des idées avec d’autres cinéastes indépendants. Le tout dans un environnement propice à la créativité et à l’amusement.

Notre 18e édition sera fière de projeter environ 60 films de plus de 20 pays différents les 14, 15 et 16 avril 2022 à Paris, en France, au cinéma Les 7 Parnassiens, à Paris.

Un événement de trois jours au cours duquel vous pourrez profiter de musique live et de films tout au long de la journée. N’oubliez pas de participer aux ateliers, d’apprendre de la crème de la crème de l’industrie et de poser toutes les questions que vous souhaitez lors des séances de questions-réponses avec les réalisateurs de la sélection officielle à la fin de chaque session.

Et à la fin de la journée, vous serez invité aux soirées VIP, l’occasion idéale d’élargir votre réseau et de rencontrer des invités de marque tels que des acteurs et des cinéastes indépendants.

C’est l’événement 2023 à ne pas manquer.

Cinéma Les 7 Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/ecu-the-european-independent-film-festival-2023-tickets-511862864607?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T11:00:00+02:00 – 2023-04-14T21:00:00+02:00

2023-04-16T11:00:00+02:00 – 2023-04-16T21:00:00+02:00

europe cinéma