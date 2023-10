Exogène (avant-première) – Nikolaus GEYRHALTER Cinéma Les 7 Batignolles Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Sommes-nous menacés d’asphyxie par nos propres déchets ? Du Bangladesh aux Maldives en passant par les Alpes, à l’aide d’images spectaculaires où les humains sont paradoxalement tout à la fois absents et omniprésents, le réalisateur compose un panorama vertigineux des lieux qui reçoivent les ordures et de la lutte engagée pour garder cette désastreuse accumulation sous contrôle. « Les déchets sont un symbole de la manière dont l’humanité évolue, mais beaucoup plus lentement que ne l’exigerait le progrès technologique. Nous ne sommes pas encore capables de gérer de nombreuses choses qui aujourd’hui sont possible et quotidiennes. » (Nikolaus Geyrhalter)

Né en 1972 à Vienne (Autriche), cinéaste autodidacte et engagé, fondateur de sa propre société de production, Nikolaus Geyrhalter est l’auteur d’une œuvre forte et singulière, marquée par les thèmes de l’économie et de l’écologie politique. Ses films sont souvent primés dans de nombreux festivals tels que Berlin, Locarno ou le Cinéma du réel à Paris. Il est notamment l’auteur de Pripyat, Homo Sapiens, Earth. Exogène est son dernier long métrage.

Cinéma Les 7 Batignolles 25 allée Colette Heilbronner 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Épinettes Île-de-France 01 84 79 92 10 https://cinema-7batignolles.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T19:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:45:00+02:00

