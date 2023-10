Le Doulos – Jean-Pierre Melville Cinéma Les 7 Batignolles Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le Doulos – Jean-Pierre Melville Dimanche 15 octobre, 17h00 Cinéma Les 7 Batignolles

A sa sortie de prison, Maurice Faugel apprend le meurtre de sa femme et, consumé par le désespoir, tue le receleur chez qui il logeait avant de lui voler ses bijoux. Puis, il prépare un casse avec son complice Rémy et demande l’aide de Silien pour le matériel. Ce dernier, appelé le doulos, est craint par tous car on le prend pour un indicateur de la police.

Jean-Pierre Mellville réalisateur, scénariste, producteur et acteur français (1917-1973). De son vrai nom Jean-Pierre Grumbach, il est l’auteur de treize longs métrages dont certains furent de beaux succès comme Léon Morin, prêtre, Le doulos, Le samouraï, Le cercle rouge_. Maître du film policier et adepte du noir et blanc, le cinéaste dépeint un univers sombre et filme ses personnages avec un sens aigu du détail. Son style cinématographique a inspiré de nombreux réalisateurs français et internationaux. Il devient une figure admirée des jeunes critiques des Cahiers du Cinéma. Godard en fait même le parrain de la Nouvelle Vague en le faisant jouer dans_ A bout de souffle (1960).

Cinéma Les 7 Batignolles 25 allée Colette Heilbronner 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Épinettes Île-de-France 01 84 79 92 10 https://cinema-7batignolles.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

Close-Up