La réalisatrice, quelques semaines après le début du mouvement des Gilets jaunes fin 2018, a traversé la France sur une diagonale qui va du Havre à Marseille pour enregistrer des voix jusqu’alors inaudibles. Des voix de personnes qui avaient décidé de marquer une rupture dans leur quotidien et de porter un gilet jaune. Avec beaucoup de sensibilité et de justesse, Sylvestre Meinzer a réussi à tisser un fil entre toutes ces personnes, qui raconte à la fois le commun d’une vie de plus en plus difficile, la dignité de se relever et la diversité du mouvement.

Ce film se distingue des précédents sur les Gilets jaunes, à travers les choix formelles de la réalisatrice qui permettent de laisser une plus grande place à ces témoignages et aux environnements depuis lesquels ils émergent.

Les Voies Jaunes a été sélectionné l’an passé aux États généraux du film documentaire de Lussas et au Cinéma du réel.

Cinéma les 400 coups 4 rue Rasseteau, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

