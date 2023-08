Sortie cinéma « Élémentaire » Cinéma les 400 Coups Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Sortie cinéma « Élémentaire » Cinéma les 400 Coups Châtellerault, 30 août 2023, Châtellerault. Sortie cinéma « Élémentaire » 30 août et 1 septembre Cinéma les 400 Coups Sur réservation Réservez votre place à 4 € par personne auprès de la MJC de Naintré pour participer à la sortie cinéma « Élémentaire » (Disney) aux 400 Coups de Châtellerault !

Deux horaires possibles :

– mercredi 30 août à 14h45

– vendredi 1er septembre à 14h45

Réservation obligatoire au plus tard 24 heures avant la séance choisie auprès de la MJC de Naintré. Le paiement s'effectue également à la MJC. Cinéma les 400 Coups Cinéma Les 400 Coups, 4 Rue Aimé Rasseteau, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

