### Mardi 20 juillet à 18h00 Art et Essai Réalisé par Bruno Podalydès Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès Genre Fiction Durée 92 min **Synopsis** Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir… La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ? Les Deux Alfred fait partie des dix films ayant obtenu le label « Cannes 2020 » Une comédie satirique des frères Podalydès sur l’univers des startups où Alexandre doit mentir et effacer toute trace de ses enfants afin de ne pas éveiller de soupçon auprès de ses nouveaux employeurs. De quoi provoquer une avalanche de situations cocasses et de quiproquos en tout genre. Le réalisateur en profite également pour gentiment égratigner le monde des startups avec son univers quasi-futuriste rempli de voitures autonomes et de communications virtuelles. **LA BANDE ANNONCE DU FILM :** [https://www.youtube.com/watch?v=v16gfliiW8I](https://www.youtube.com/watch?v=v16gfliiW8I) **Allons au cinéma en toute sécurité,** en adoptant les comportements adaptés pour nous protéger les uns les autres et pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid19. Toute l’équipe du Cinémobile se mobilise! A partir du 30 juin, retour à la normale : plus de limitation de jauge plus de couvre-feu **Attention, le respect des gestes barrières sera valable jusqu’à nouvel ordre :** le port du masque obligatoire dans la salle et tout au long de la séance. les règles de distanciation à l’extérieur comme à l’intérieur de la salle. le sens de circulation : la sortie se fera exclusivement par le fond de la salle. du gel hydroalcoolique à votre disposition. NOUVEAU : le paiement par carte et sans contact est désormais possible à la caisse du Cinémobile. Nous procéderons à la désinfection systématique des surfaces fréquemment touchées entre chaque séance. Nous garantissons en plus de la désinfection, une aération régulière de la salle. Nous vous remercions de votre compréhension et sommes impatients de vous accueillir pour partager des moments de cinéma ! ### CINÉMOBILE ### Parking des Gloriettes à Illiers-Combray ### Mardi 20 juillet à 18h00 [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir



2021-07-20T18:00:00 2021-07-20T19:30:00