2022-05-18 – 2022-05-18

L'empire de la perfection, un film de Julien Faraut (France, 2018, 1H31 min.) Le cinéma ment, pas le sport…Au début des années 1980, le tennisman John McEnroe est copié dans toutes les écoles, étudié sous toutes les coutures, filmé sous tous les angles. Roland Garros 1984 : il a tutoyé la perfection, et pourtant…. "Un mariage réussi entre sport et cinema" (Les Inrockuptibles) "Le meilleur film sur le tennis jamais réalisé". (Vogue) Séance proposée en partenariat avec Hérault Sport et le Comité Hérault Tennis +33 4 67 67 36 60

