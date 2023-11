Le Fétichiste – Cie Beaudrain de Paroi – ATP de l’Aude Cinéma L’Elysée Limoux, 24 novembre 2023, Limoux.

Le Fétichiste – Cie Beaudrain de Paroi – ATP de l’Aude Vendredi 24 novembre, 19h45 Cinéma L’Elysée

Le fétichiste

M Martin, grand naïf, fétichiste et pickpocket récidiviste, provisoirement échappé d’un hôpital psychiatrique, ne se trouve pas franchement fou.

Il se voit plutôt comme un être à destin, celui de la fanfreluche, de la belle toilette, du beau linge… Il trouve dans la dentelle les fils de son destin, et une aubaine inattendue dans une petite culotte…

Ce texte de Michel Tournier, raffiné comme de la belle lingerie nous raconte une folie positive et rafraîchissante. L’interprétation de Denis Rey le sert merveilleusement.

A partir de 14 ans – Durée 1h10

REALISATION Jean-Pierre Beauredon

ASSISTANTE MISE EN SCENE Cathy Brisset

AVEC Denis Rey

LUMIERES Adrien Poussou

MUSIQUE Claude Delrieu

COSTUMES, ACCESSOIRES Lilli Lê-liëu

Dans le cadre du contrat de ville de Limoux

Cinéma L'Elysée 9 Allée des Marronniers, Limoux Limoux 11300 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:45:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

