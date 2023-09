théâtre La Femme du Crabe Cinéma l’Eden Pauillac, 15 octobre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

Le cinéma l’Eden accueille la pièce de théâtre « La Femme du crabe », présentée par la Cie Bleu Pétrole.

A l’issue de la pièce se tiendra un temps d’échange, ainsi qu’une vente de produits sur place.

Cet événement vous est proposé dans le cadre d’Octobre Rose par et au profit de l’Association Rose Médoc..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Cinéma l’Eden

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cinema l’Eden hosts the play « La Femme du crabe », presented by Cie Bleu Pétrole.

The play will be followed by a discussion and a sale of products on site.

This event is part of the Pink October campaign organized by and for the benefit of the Association Rose Médoc.

El cine Edén acoge la obra « La Femme du crabe », presentada por la compañía Bleu Pétrole.

Tras la representación, habrá un coloquio y una venta de productos in situ.

Este acto forma parte de la campaña Octubre Rosa, organizada por la Asociación Rose Médoc.

Im Kino l’Eden findet das Theaterstück « La Femme du crabe » statt, das von der Cie Bleu Pétrole aufgeführt wird.

Im Anschluss an das Theaterstück gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen und Produkte vor Ort zu verkaufen.

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Rosa Oktobers von und zu Gunsten der Association Rose Médoc angeboten.

