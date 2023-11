La plume et les cris Cinéma L’éden Crest, 27 novembre 2023, Crest.

Projection – Débat

La plume et les cris ou l’écriture salvatrice

un film de Jaques Joubert.

Screening – Debate

La plume et les cris or writing for salvation

a film by Jaques Joubert

Proyección – Debate

La pluma y los gritos, o la escritura que salva el día

una película de Jaques Joubert

Filmvorführung – Debatte

Die Feder und die Schreie oder das rettende Schreiben

ein Film von Jaques Joubert

